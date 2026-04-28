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El miedo es entendible. Pero Costa Rica no puede ni debe convertirse en un Cecot

Barrios con bajo desarrollo humano, alta informalidad, poca escuela y muchos jóvenes sin empleo. Ahí recluta el narco. Ahí llega antes que cualquier servicio público

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Por Tania Molina Rojas
Imágenes de la visita del presidente Rodrigo Chaves al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
Organizaciones de derechos humanos cifran entre 25.000 y 30.000 las detenciones arbitrarias en El Salvador de personas sin vínculos con pandillas. El 90% de los detenidos está en prisión sin una sentencia condenatoria. (Casa Presidencial de Costa Rica /La Nación)







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