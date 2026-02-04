Foros

El lugar de Costa Rica en la nueva geopolítica global

Para un Estado pequeño como el nuestro, la clave es aprovechar sus ventajas para adaptar sus actos cortoplacistas de política exterior, no así sus principios y valores. Ya es hora de dejar de pensar que la comunidad internacional y nuestros tradicionales aliados de otros tiempos necesitan a Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Carlos Murillo Zamora
Las acciones y decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, han permeado de más incertidumbre el nuevo orden geopolítico y económico mundial.
Las acciones y decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, han permeado de más incertidumbre el nuevo orden geopolítico y económico mundial. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Murillo Zamorageopolítica globalnuevo orden geopolítico mundialcomercio exteriorEstados pequeños

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.