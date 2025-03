Cómo son los líderes que urgen hoy

El tema del liderazgo efectivo es fundamental en esta época, la “era de la información“, en la cual la información y el conocimiento son los principales recursos. Algunos han denominado a esta era “sociedad de la información” y el conocimiento y, según J. Naisbitt y Peter Drucker, “sociedad del saber”.

El liderazgo se podría definir como la capacidad de influir positivamente en otros seres humanos para el logro de una finalidad o para influir en las personas a efecto de lograr las metas deseadas. Es un tema fundamental hoy, al abrirse las fronteras al comercio global porque empresas y organizaciones se encuentran permanentemente en una lucha por ser cada vez más competitivas.

Los líderes hoy son quienes logran el éxito de sus organizaciones y orientan a sus subordinados para conseguirlo. La esencia del liderazgo son los seguidores. En otras palabras, lo que hace que una persona sea líder es la disposición de la gente a seguirla. Además, la gente tiende a seguir a quienes le ofrecen medios para la satisfacción de sus deseos y necesidades. Para ser un buen líder, se requieren carisma, inteligencia, poder de convencimiento, sensibilidad, integridad, ser innovador y un adecuado manejo de la inteligencia emocional, especialmente el manejo de la empatía y el dominio de las emociones.

Lo que diferencia a un líder de los demás es su carisma y su espíritu de lucha incesante con el fin de lograr un bien común o una meta compartida.

Una sabia frase de J. C. Penney, fundador de la famosa cadenas de tiendas JC Penney, en Estados Unidos, fue: "Estoy agradecido con todos mis problemas; después de resolver cada uno que se me presentaba, me volvía más fuerte y más capaz de enfrentar los que estaban por venir. Crecí en todas mis dificultades“.

Juan Ramón Carazo indica: “La figura de líder actual tiene que trabajar para adaptarse a un nuevo escenario, donde se necesitan dirigentes conscientes, pero, sobre todo, que sepan cómo gestionar el talento que hay en las organizaciones y que puedan influir en su cometido en beneficio del momento álgido que vivimos, en la era digital que estamos inmersos y en medio de cambios políticos, climatológicos, geopolíticos y de toda índole y a corto, mediano y largo plazo”.

En plena era de la información, se requieren líderes con valores como transparencia y honestidad, y con una gran creatividad, flexibilidad, apertura al cambio y la capacidad de utilizar este último de maneras socialmente beneficiosas.

Bernal Monge Pacheco es consultor externo.