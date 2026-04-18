El libro de medicina más antiguo de Mesoamérica llega a la UCR

El "Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis" es un manuscrito azteca que fue reproducido en forma rigurosa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2022.

El hallazgo, rescate y restauración del libro de Medicina más antiguo que se conoce en Mesoamérica, un hito de la investigación científica de la salud, con trascendencia latinoamericana y mundial, se encuentra en la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR) y estará en exhibición con el fin de que estudiantes, docentes, académicos y visitantes conozcan de primera mano esta histórica e invaluable obra.

El libro data del año 1552; fue escrito por Martín de la Cruz, médico nahua, y traducido al latín por Juan Badiano, botánico indígena de la antigua Nueva España, hoy México. Se trata del Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, manuscrito azteca reproducido en forma rigurosa y fiel por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2022.

El libro se conoce como Códice de La Cruz Badiano y está considerado el primer texto médico de Mesoamérica. Se había extraviado y se desconocía su existencia, hasta que fue hallado en las bibliotecas del Vaticano, en 1929.

Contiene ilustraciones extraordinarias, magistralmente diseñadas, de las plantas medicinales, así como la descripción de diversos padecimientos y sus curas. En sí, es un documento excepcional por la belleza de su impresión. Aunque el texto original fue escrito en náhuatl, el ejemplar hallado en El Vaticano está en latín, y las diferentes patologías que se describen y sus propuestas remediales de la época están en latín y en náhuatl.

Los textos descriptivos de los padecimientos más comunes y las propuestas de curas incluyen hierbas, raíces, granos y cereales como base de sus tratamientos, los que resultaban efectivos para aquella época.

Esta obra contiene 13 capítulos sobre las principales dolencias que, textualmente, se refieren a: curación de furúnculos en la cabeza, caída del cabello, cuidados de los ojos, oídos, catarros, uso de dentífricos a base de hierbas, opresión y molestia del pecho, dolores abdominales, dolores articulares, remedios para parturientas y menstruación, medicinas para estimular la producción de la leche materna, quemaduras en los niños y otros tratamientos.

La entrega formal de esta obra a la UCR se llevó a cabo en el acto inaugural del año académico 2026, celebrado en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, por parte del presidente de la Academia Nacional de Medicina (Acanamed), el doctor Arístides Baltodano Agüero.

Sin duda, la donación de este valioso libro y el contexto histórico de esta joya médica constituyen un verdadero tesoro científico para la medicina contemporánea.

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Fernando Morales Martínez es médico geriatra y gerontólogo, doctor académico en Ciencias y Humanidades y decano de la Facultad de Medicina de la UCR.