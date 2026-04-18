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El libro de medicina más antiguo de Mesoamérica llega a la UCR

Manuscrito azteca de 1552, hito científico y verdadera reliquia de la salud, fue donado por la Academia Nacional de Medicina

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Por Fernando Morales Martínez
Libro conocido como Códice de La Cruz Badiano. Está considerado el primer texto médico de Mesoamérica. El Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, manuscrito azteca reproducido en forma rigurosa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2022
El "Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis" es un manuscrito azteca que fue reproducido en forma rigurosa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2022. (Cortesía: Fernando Morales Martínez/Foto)







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