Foros

El legado que hará inolvidable a Lorena Clare

Muy pocas primeras damas han tenido tanto peso en las políticas públicas para proteger a las mujeres de enfermedades como el cáncer de cérvix y de mama

EscucharEscuchar
Por Gloria Valerín R.
MATERIAL EXCLUSIVO DE VIVA HASTA SU PUBLICACIÓN. 05/07/2024, San José, Escazu, entrevista con la ex primera dama de la República, Lorena Clare, para hablar acerca de su libro.
El soporte y el impulso que dio Lorena Clare a las políticas para prevenir el embarazo adolescente tuvo resultados extraordinarios que todavía hoy celebramos. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.