El legado que hará inolvidable a Lorena Clare

El soporte y el impulso que dio Lorena Clare a las políticas para prevenir el embarazo adolescente tuvo resultados extraordinarios que todavía hoy celebramos.

Despertamos el martes con la triste noticia del fallecimiento de doña Lorena Clare. Triste porque la muerte de una luchadora por los derechos de las mujeres siempre nos afecta. Desde mi puesto de ministra de la Condición de la Mujer y presidenta Ejecutiva del Inamu en esos años, siempre contamos con su gran apoyo a nuestras luchas; por ello, el feminismo no la puede olvidar.

Muy pocas primeras damas han tenido tanto peso en las políticas públicas para proteger a las mujeres de enfermedades como el cáncer de cérvix y de mama, proyecto de impacto nacional, pues no hubo lugar en Costa Rica al que no llegara con enormes logros. Logros que, de haberse continuado, habrían rescatado la vida de muchos miles de mujeres más.

Su apoyo a la transformación de la Maternidad Carit en el Hospital de las Mujeres no fue solo un asunto de infraestructura necesaria en ese centro médico. También apoyó, pese a las dificultades, la visión esencial de una política de género que lo modelara.

El soporte y el impulso que dio a las políticas para prevenir el embarazo adolescente tuvo resultados extraordinarios que todavía hoy celebramos, pese al embate que el machismo ha logrado asestar a nuestras niñas y adolescentes.

Su gran compromiso con el derecho a una vida sin violencia también dio frutos con la aprobación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, la que apoyó sin titubeos. Y qué decir de su empeño en la aprobación de la Ley de Paternidad Responsable, esa pequeña joya que, como siempre ocurre con nuestros logros, ha sido objeto de la desatención machista para hacerla menos impactante. Pese a ello, las mujeres seguimos teniendo un valiosísimo instrumento para que nuestros hijos cuenten con la protección a la que tienen derecho constitucionalmente.

Pero también trabajó, casi siempre en silencio, por las carencias de las mujeres que nos socavan por dentro, que atacan nuestra dignidad, nuestra autoestima.

Se ha ido una mujer valiosa, comprometida con nuestras causas. Por ello, no la podremos olvidar. ¡Hasta siempre, querida señora!

gvr939@gmail.com

Gloria Valerín Rodríguez es abogada, exdiputada (2002-2006) y exministra de la Condición de la Mujer (1998-2001).