Foros

El legado de Rodrigo Chaves: ¿estabilidad económica o fragilidad democrática?

¿Queremos un modelo político que se mide solamente por resultados económicos inmediatos, aunque eso implique debilitar los consensos y las instituciones que han sostenido a Costa Rica durante décadas?

EscucharEscuchar
Por Ricardo Castro Calvo
Renuncias en el gabinete
El pasado 30 de julio, el presidente Rodrigo Chaves anunció una serie de renuncias en su gabinete. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo Chavesgobierno de Rodrigo Chaves

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.