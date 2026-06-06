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El Juan Santamaría: la terminal crece, pero el aeropuerto no

Seguir invirtiendo solo en la terminal mientras se ignora el ‘lado-aire’ es como ampliar la sala de una casa sin reforzar los cimientos

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Por Osvaldo D’Ambrosio
Nueva terminal de llegadas del Aeropuerto Juan Santamaría entró en funcionamiento desde este jueves
Una nueva zona de llegadas forma parte de la terminal anexa que se construye en el aeropuerto internacional Juan Santamaría. El recién inaugurado espacio incluye área para empresas de alquiler de autos, un centro de negocios y una plaza de encuentro para familiares y pasajeros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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