Vendemos en nombre de ellos, los conectamos con clientes, y viceversa. Por ejemplo, cuando reservamos una estadía en un hotel, la efectuamos en nombre del cliente. La agencia de viajes no tiene derecho a utilizar esa reserva para su propio uso y no puede revender esa habitación a otra persona. No está permitido porque todo el mundo entiende que es para el cliente, no para la agencia de viajes.