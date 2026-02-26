Foros

El INA, el futuro laboral y ¿la oportunidad perdida?

El mayor valor del ser humano en este nuevo mundo se centra en la capacidad de supervisar, validar, coordinar y decidir en escenarios complejos

Por Walter Montes
El impacto en el mercado de trabajo no se deriva de que una IA pueda o no hacer el 100% de lo que hace un ser humano, sino de que haga de manera autónoma o semiautónoma ciertas tareas lo “suficientemente bien”. (Shutterstock)







