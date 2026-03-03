El impuesto invisible que erosiona su salario sin que usted lo note

Uno de los efectos más visibles de este impuesto invisible es el costo del mínimo alimentario, indicador que mide cuánto necesita una familia de cuatro personas para cubrir su alimentación básica.

La mayoría de las personas estamos familiarizadas con los impuestos que existen en nuestros países. El impuesto sobre la renta es el más conocido. Sin embargo, existe otro que, día a día, reduce el valor de nuestro dinero y eleva el precio de bienes y servicios: la inflación.

Se trata de un impuesto invisible, definido usualmente como el incremento generalizado de los precios. La inflación es un fenómeno monetario: ocurre cuando la cantidad de dinero en circulación crece por encima de la capacidad productiva de la economía. Cuando eso sucede, los precios suben y el poder adquisitivo se reduce.

En otras palabras, la inflación es el aumento sostenido de los precios provocado por un exceso de dinero circulante, influido directamente por la emisión monetaria y el gasto público. Si hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios, la demanda aumenta, pero la producción no siempre puede ajustarse al mismo ritmo. El resultado es escasez y mayores precios.

Los gobiernos “extraen” recursos de sus ciudadanos mediante la emisión excesiva de dinero. Aunque la mayoría de los bancos centrales fija metas de inflación cercanas al 2% anual, en muchos casos se emite más dinero del necesario para mantener ese objetivo.

Un ejemplo claro es Turquía. Desde hace varios años, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan –presidente desde 2014– ha enfrentado tasas de inflación elevadas. Sus decisiones, lejos de corregir el problema, lo profundizaron.

En mayo de 2018, Erdogan anunció que asumiría mayor control sobre la política monetaria. En contra de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), impulsó una reducción de tasas de interés cuando la inflación ya rondaba el 12%.

Sus asesores defendieron públicamente la idea de que la inflación no era un fenómeno monetario. Sin embargo, la evidencia histórica y económica indica lo contrario. Para octubre de 2022, la inflación superó el 80%. En octubre de 2024 había descendido a 27%, tras incrementos en las tasas y medidas de control impulsadas por la gobernadora Hafize Gaye Erkan. No obstante, fue removida por Erdogan en febrero de 2024, en medio de tensiones sobre la conducción de la política monetaria.

En enero de 2026, la inflación se estima en 31%, seis veces superior a la meta oficial del 5%. A pesar de ello, el banco central ha iniciado reducciones de tasas; la más reciente fue de 100 puntos básicos, hasta 37%. Paralelamente, la expansión monetaria ronda el 41%, un nivel difícilmente compatible con una reducción sostenida de la inflación.

Uno de los efectos más visibles de este impuesto invisible es el costo del mínimo alimentario, indicador que mide cuánto necesita una familia de cuatro personas para cubrir su alimentación básica. La cifra alcanzó los $700, por encima del salario mínimo neto de $650. El gobierno respondió aumentando el salario mínimo en 27%, sin considerar plenamente el impacto que estos incrementos pueden tener sobre los precios.

En el continente americano, Argentina ofrece otro ejemplo.

En 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández y con la influencia política de Cristina Fernández de Kirchner, se inyectaron grandes sumas de dinero en la economía con el objetivo de estimular el crecimiento y financiar programas de gasto público. El aumento acelerado de la emisión, muy por encima del crecimiento real, derivó en una inflación cercana al 200%, caída de la actividad económica, pobreza superior al 50% y un déficit fiscal del 5%.

Posteriormente, bajo el programa económico de Javier Milei, la inflación descendió a niveles cercanos al 31,6%. Sin embargo, la emisión monetaria continúa alrededor del 40%, todavía por encima de parámetros considerados sostenibles.

La inflación es un impuesto regresivo: afecta con mayor intensidad a quienes tienen menores ingresos.

Resulta paradójico que muchos políticos que afirman defender a los sectores más vulnerables promuevan políticas de expansión monetaria que erosionan su poder adquisitivo. Quienes menos tienen destinan una mayor proporción de sus ingresos a bienes básicos y, por tanto, son los primeros en sufrir el aumento constante de precios.

gabrielroca101@gmail.com