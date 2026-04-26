Foros

El hermoso secreto para atraer mariposas al jardín con una sola planta

Sin nada que temer, nuestras orugas avanzaban y devoraban. Se comían las hojas de nuestra nueva planta, una por una, con una minucia impecable

EscucharEscuchar
Por Emma Tristán
Oruga de la monarca
Oruga de la mariposa monarca. (Jurgen Ureña/Jurgen Ureña)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Emma TristánLetra libreorugasmonarcasjardínmariposas en el jardín

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.