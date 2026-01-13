Foros

‘Él habla así’: el argumento del chavismo 

Parte de la ciudadanía costarricense ya ve como normal que el presidente de la República desacredite a alguien o culpe a una institución cada vez que abre la boca, una receta que, hemos visto, repite y repite la candidata oficialista

Por Alejandro Vargas Johansson 
Laura Fernández saluda al mandatario Rodrigo Chaves en los actos de celebración por el Día de la Persona Negra, 31 de agosto, en Limón.
Presidente Rodrigo Chaves con Laura Fernández, candidata oficialista. (TikTok /Captura de TikTok)







