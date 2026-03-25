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El gran error de la oposición: hacerle el juego al gobierno

En política contemporánea, la atención es poder, y nada alimenta más una narrativa que la indignación permanente de sus adversarios

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Por Jaime E. García González
El que odia no se compadecería ante ninguna cosa, no quiere que exista aquel a quien odia.
Cuando la oposición responde de inmediato y en los mismos términos, el debate deja de girar en torno a soluciones y se convierte en un “dime que te diré” estéril. (Shutterstock)







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