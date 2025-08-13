Foros

Golpe del 15%: no solo un impuesto, también un duro recordatorio

El comercio entre Costa Rica y Estados Unidos afronta un desafío histórico. Llegó la hora de diversificar mercados y de apoyar a los productores y empresas más vulnerables para que mantengan sus operaciones y empleos

EscucharEscuchar
Por Dionisio Rojas González
Contenedor con la bandera de Costa Rica siendo levantado por una grúa en un puerto, simbolizando comercio internacional y acuerdos económicos.
Durante años, Estados Unidos ha sido nuestro principal socio comercial. Casi la mitad de nuestras exportaciones tiene como destino ese mercado. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
exportacionesaranceles de Trumparancel de 15%Donald Trumpcomercio entre Costa Rica y Estados UnidosTratado de Libre Comercio CAFTA-DRTratado de Libre Comercioproductorescompetitividadempleo rural

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.