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El gobierno saliente, el arte de la evasión y la dictadura de las respuestas

Cuando una persona se identifica fuertemente con sus ideas, cualquier crítica se vive como un ataque personal. La defensa del argumento deja de ser racional y pasa a ser emocional. De ahí que el discurso se blinde: no para proteger la verdad, sino para proteger al sujeto que la enuncia

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Por Raúl Alexander Camacho Alfaro
Pilar Cisneros y Rodrigo Chaves
Pilar Cisneros, diputada oficialista saliente, y Rodrigo Chaves, presidente de la República. (Archivo LN/Archivo LN)







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Pilar CisnerosRodrigo Chavesdiscurso político

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