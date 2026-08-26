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El gobierno de Laura Fernández y las señales que alejan la esperanza

Hay que reconocer que los gobiernos chavistas son expertos y persistentes en montar distractores de la atención popular para que los ciudadanos no se ocupen ni piensen en los graves problemas que afectan su vida

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Por Marvin Herrera Araya
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Orlando Aguirre, presidente de la Corte de Justicia, y la presidenta Laura Fernández, atienden consultas de la prensa después del encuentro sostenido este 18 de mayo de 2026 en Casa Presidencial, Zapote.
La relación del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ha sido tensa casi desde el inicio de esta nueva administración. El 18 de mayo, Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Patricia Solano, magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, se reunieron con la mandataria, Laura Fernández, en Casa Presidencial. (Esteban Bermúdez/Esteban Bermúdez)







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Marvin Herrera Araya

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