No sé cuántas veces hemos creído, a lo largo de los últimos 15 años, que Venezuela está al borde del cambio, que ya no puede soportar, que algo tiene que ceder; y, sin embargo, el régimen chavista ha persistido a pesar de los augurios que desde sus inicios vaticinan el fin inminente de la revolución bolivariana. ¿Qué explica esta resiliencia? ¿Cómo se entiende que un sistema claramente antidemocrático haya logrado resistir tantas presiones y continúe, al menos hasta hace poco, recibiendo el apoyo del electorado?

Sobre esto se han escrito volúmenes y se escribirá todavía mucho más. Venezuela, al inicio del siglo XXI, seguirá fascinando a los académicos y a los analistas durante décadas por venir, pero es innegable que dos piedras angulares de la supervivencia del régimen chavista han sido el desempeño económico, sustentado sobre el comercio del petróleo, y la popularidad de su líder (en su momento Hugo Chávez y, después, en menor medida, Nicolás Maduro).

Creo que todos podemos coincidir en que estas dos fuerzas se encuentran hoy en el peor estado registrado desde 1999. La acelerada caída en el precio internacional del petróleo y el consecuente deterioro de las condiciones fiscales de un Gobierno que acapara casi la totalidad de los servicios esenciales han impactado la vida cotidiana de los venezolanos en una forma que, ahora sí, parece insostenible.

Recursos dilapidados. Es un cliché decir que el dilema actual del chavismo es la “crónica de una muerte anunciada”, pero es la verdad. Maduro puede hacer todas las contorsiones retóricas posibles calificando la situación de “guerra del petróleo” y de intento de “colonización mediante el colapso económico”, pero ningún otro país en años recientes dispuso de mayores recursos con peores resultados.

Ningún otro Gobierno ha dilapidado sus ingresos de una manera tan temeraria. Nadie más que el régimen chavista es responsable de esto. No existe conspiración internacional que explique que las colas para comprar harina o jabón duren dos días.

Eso solo se explica por la existencia de un gobierno corrupto, ineficiente, dedicado al culto de la personalidad y obsesionado con ocultar el fracaso de un modelo que ya no hay forma de subvencionar.

Fuerzas reprimidas. Amartya Sen demostró célebremente que nunca se ha registrado una hambruna en una democracia consolidada. En cierta forma, la situación que atraviesa actualmente Venezuela no solo demuestra su déficit fiscal, sino también su déficit democrático.

Las instituciones que han sido socavadas a lo largo de los años, la iniciativa empresarial que ha sido obstruida, la oposición que ha sido suprimida, la separación de poderes que ha sido anulada, son fuerzas que habrían evitado que el país se acercara tanto al borde del despeñadero. Una democracia canaliza el descontento popular con eficacia. Una democracia rectifica errores con prontitud. Chávez y Maduro se encargaron de ahogar esa capacidad de respuesta.

Ahora, Maduro, más bien aprieta el puño con mayor fuerza en un intento por acallar a quienes alzan la voz. Que Leopoldo López esté en la cárcel, que María Corina Machado enfrente un juicio digno de una novela de Arthur Koestler, no hace sino confirmar que el Gobierno ha perdido el control.

La prioridad. No debemos cometer el error de dar por sentado el fin de una era. Antes bien, es la responsabilidad de todo demócrata, no solamente de los venezolanos, ayudar a Venezuela para que logre hacer una transición democrática. La crisis de legitimidad del régimen chavista debe ser contrarrestada con la legitimidad de la oposición. Estamos frente a una verdadera coyuntura histórica. Nos corresponde a todos colaborar para que ocurra un cambio, y que suceda de forma pacífica.

La prioridad no debe ser remover a una persona en específico, error cometido en otros países al derrocar a líderes cuya salida no tuvo efecto sobre la situación real. La prioridad debe ser la institucionalidad democrática. Es indispensable restablecer el Estado de derecho y la separación de poderes. Lo que es indispensable es abandonar la perversa intromisión de las fuerzas armadas en la vida civil. La legitimidad de la oposición debe derivarse de su adhesión a ciertos principios, no del ataque a ciertas personas. Debe derivarse de su compromiso con el respeto a la institucionalidad y de su negativa a utilizar la violencia como moneda de cambio.

El llamado. En este momento, nada es más apremiante que la situación de desabastecimiento y racionamiento. Cuando se trata de las necesidades más básicas, el riesgo de violencia escala. Por eso, hoy quiero realizar un llamado a la oposición para que ejerza un liderazgo responsable.

Y realizo también un llamado a la comunidad internacional para que vuelque sus ojos en Venezuela. Conozco bien la dinámica de las relaciones internacionales. Sé que existe una competencia a nivel global por la atención y que Venezuela comparte el escenario con regímenes que presentan un riesgo más cercano para las potencias mundiales; sin embargo, quiero subrayar que estamos en un punto de inflexión: en una Venezuela postrada económicamente y aislada políticamente, la presión internacional puede generar resultados positivos.

Presos políticos. La primera condición debe ser, como lo he dicho muchas veces, la liberación de los presos políticos. Cada día que Leopoldo López pasa en la cárcel, cada día que se arresta a oficiales elegidos o estudiantes, se comete una violación a los derechos humanos, a la Carta de las Naciones Unidas y a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos.

La liberación de los presos políticos debe ser el primer paso de una estrategia que lleve a un pleno restablecimiento de la democracia en Venezuela. Aunque comprendo las diferencias entre la situación actual en Venezuela y otras transiciones en la historia mundial, también creo que hay lecciones que no deberíamos olvidar. Mandela no habría logrado nunca el fin del apartheid si no hubiera pensando en el propio de Klerk, en el Partido Nacional y en el papel que habrían de desempeñar en la transición sudafricana hacia la democracia. No es la división ni la venganza lo que llevará a Venezuela a un mejor futuro, sino la inclusión pacífica e inteligente.

Fracaso indiscutible. Yo confío en que ha llegado la hora. Confío en que los venezolanos sabrán reconocer que el régimen chavista pudo haber tenido, en sus inicios, intenciones nobles, pero su fracaso es indiscutible. El modelo económico que quizás alguna vez estuvo inspirado en la justicia social ha desembocado en la escasez y la necesidad. No hay que ser de derecha ni de izquierda para admitir que no vale la pena preservar algo por su promesa. Las cosas se preservan o desechan por sus resultados. Es hora de evaluar un experimento político que, como tantos otros, se sostuvo sobre el espejismo de la bonanza económica que trae un boom en los precios de productos primarios. Es hora de adoptar un régimen que se sostenga, de una vez y para siempre, sobre valores democráticos.