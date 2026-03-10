El fin del comercio ‘barato’: por qué el mundo ahora paga por seguridad

El comercio internacional siempre ha reflejado el poder. Durante décadas, la imagen fue estable: integración creciente, cadenas de suministro extendidas y empresas que podían anticipar costos y mercados bajo una lógica de eficiencia. La norma era producir donde fuera más barato y mover inventarios con precisión. Pero el mundo recordó algo fundamental: las rutas también se cierran y la incertidumbre puede ser más costosa que cualquier arancel.

Hoy vivimos una etapa de inestabilidad geopolítica persistente. No se trata solo de conflictos aislados, sino de una rivalidad estructural entre potencias, sanciones como herramientas políticas, alianzas en recalibración y una retórica más confrontativa. La geopolítica dejó de ser un ruido de fondo para convertirse en un factor directo de costo y riesgo.

Lo que antes se resolvía con una negociación de tarifas ahora exige mapas de riesgo. ¿Cuán expuesto está un proveedor a sanciones o cambios regulatorios? ¿Qué ruta es vulnerable a interrupciones? ¿Qué país puede convertirse en un “origen incómodo”? El comercio ya no es un flujo neutral: en un mundo polarizado, tiene dirección estratégica. Y cuando el riesgo se integra al costo, la cadena de suministro global –esa red viva de puertos, rutas, financiamiento, seguros y normativas– es la primera en resentirlo.

Cada giro geopolítico se traduce en efectos concretos: insumos que tardan más, proveedores inviables, destinos encarecidos, mayores exigencias de trazabilidad y cumplimiento. En este contexto, destaca un fenómeno clave: la desviación comercial. Cuando surgen barreras (aranceles, restricciones tecnológicas, sanciones o reglas de origen más estrictas), el comercio no desaparece; se redirige.

Empresas y países sustituyen a su proveedor “natural” por otro menos vulnerable, aunque no sea el más eficiente. El mercado final permanece; cambia el camino. Los proveedores ajustan insumos, trasladan etapas productivas, modifican rutas y, sobre todo, diversifican. La desviación comercial es adaptación.

Paralelamente, resurgen regionalismos con lógica de resiliencia más que ideológica. Los acuerdos comerciales dejan de ser solo instrumentos de apertura y se convierten en seguros geopolíticos. Cuando el entorno se endurece, los países buscan anclas estratégicas, acceso a materias primas y mayor estabilidad en sus cadenas productivas.

Un ejemplo ilustrativo es el renovado impulso del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Durante años enfrentó resistencias políticas y ambientales en Europa. Sin embargo, ante un tablero transatlántico más áspero y mayores tensiones comerciales globales, Europa busca alternativas que le permitan diversificar mercados y reducir dependencias. En ese contexto, Mercosur funciona como señal clara de reconfiguración estratégica. Y dentro del bloque, Brasil emerge como pieza central por su escala y peso productivo.

En la misma lógica, Canadá comienza a perfilarse como actor bisagra en la nueva arquitectura comercial. Ante la erosión del sistema multilateral, ha planteado la necesidad de impulsar acuerdos plurilaterales y servir de puente entre bloques, particularmente entre la Unión Europea y las economías del Pacífico vinculadas al CPTPP. Más que una fusión inmediata de acuerdos, lo relevante es la dirección estratégica: una geometría comercial más flexible, construida entre socios afines para reforzar cadenas de suministro y reducir la dependencia excesiva de un solo mercado.

Así, el mapa comercial mundial se parece cada vez menos a una red de rutas eficientes y más a una red de rutas seguras. Depender de un solo proveedor, mercado o corredor logístico puede ser rentable… hasta que deja de serlo. Y cuando falla, el impacto no es solo financiero, sino operativo y estratégico.

Para países como Costa Rica, cuyo desarrollo se ha basado en apertura, inserción internacional y reputación de confiabilidad, este reordenamiento implica riesgos y oportunidades. Riesgos, porque el comercio es más volátil y politizado. Oportunidades, porque la diversificación global favorece a economías que ofrecen estabilidad, talento, cumplimiento normativo y conectividad.

La conclusión es clara: diversificación medida y balanceada. No se trata de abandonar socios naturales, sino de ampliar puertas sin cerrar la principal. Mantener mercados clave y, al mismo tiempo, explorar nuevos corredores con visión estratégica es una forma de gestionar riesgo país.

El comercio mundial no está colapsando; está mutando. Y en esa mutación, la ventaja competitiva no será solo producir mejor o vender más barato. Será diseñar cadenas que resistan, se adapten y cumplan. En el nuevo entorno, ganar no será únicamente llegar primero, sino poder seguir llegando cuando el mapa vuelva a moverse.

Rodney Salazar es el presidente de Crecex (Cámara de Comercio Exterior CR).