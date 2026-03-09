Foros

El fenómeno de los ovnis ha vuelto a la agenda política y científica

Este es un tema del que la población prefiere no conversar, mas lo cierto es que el fenómeno constituye una conversación de varias décadas que ha atravesado generaciones, contextos históricos y transformaciones tecnológicas

Por Esteban Carranza Kopper
OVNI, un platillo volante alienígena sobrevolando el campo, suspendido inmóvil en el aire. Objeto volador no identificado, invasión alienígena, vida extraterrestre, viajes espaciales, nave espacial humanoide
En 2017, un artículo de 'The New York Times' confirmó algo que por años había sido objeto de sospecha: el Pentágono y el Gobierno de Estados Unidos mantenían investigaciones activas sobre fenómenos UFO, pese a décadas de negaciones oficiales. (Imagen con fines ilustrativos). (Shutterstock/Imagen)







