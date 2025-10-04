Foros

El escudo que permite a la población fijarle límites al poder es blanco de sus ataques

La piedra angular de un Estado de derecho es su Constitución Política, ya que no solo ordena los poderes del Estado, sino que configura la forma en que se limita el poder y establece los derechos fundamentales de los habitantes

EscucharEscuchar
Por Esteban Alfaro Calderón
Justicia, derecho, leyes, legalidad, Constitución
El discurso de cierto tipo de líderes permea en algunos sectores de la población, y esta empieza a sentir un desprecio por el contenido de las constituciones políticas. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Constitución PolíticaEstado de derechoataques a la Constituciónderechos fundamentales

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.