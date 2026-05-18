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El dolor de no haber sido nunca el favorito

La verdadera exclusividad, la única que no se pudre, tiene más que ver con la humildad que con la ostentación

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Por Jose Chacón
Hombre tamaño miniatura de pie sobre libro gigante, escena en penumbra
Cuando leo, siento que el libro me ha elegido a mí, que soy su lector favorito. Hay una sensación de exclusividad, una cierta probabilidad de que ese libro específico no sea leído nunca por nadie más. (Shutterstock/Imagen)







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