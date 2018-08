En el comentario de Pedro Haba “Mitos de la magia verbal llamada ‘lenguaje inclusivo’” (“Opinión”, 31/7/18) como respuesta al artículo “¿Quién decidió no nombrarme?” (“Opinión”, 18/7/18), Haba niega como un mito la afirmación de que “lo que no se nombra no existe”. Afirma que el desdoblamiento del lenguaje no reduce la discriminación ni la violencia (quizás, o quizás no, pero valida la presencia de las mujeres).