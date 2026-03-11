El diagnóstico poco optimista de nuestro sector salud tras este gobierno

El nuevo Hospital Max Peralta, en Cartago, no pasó de ser un anhelo para los cartagineses. Este es el terreno donde se planeaba construirlo.

Gestión y liderazgo en el sector salud

Durante los casi cuatro años de la administración de Rodrigo Chaves Robles, el sector salud ha enfrentado un periodo de abandono, cuya causa se vincula con la designación de personas con notorias deficiencias en los puestos de mando. Esta situación ha repercutido en la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos, lo cual ha agravado desafíos ya existentes y ha generado nuevos problemas que afectan tanto a la población general como a los profesionales del sector.

Mortalidad infantil

En 2024, Costa Rica experimentó un preocupante incremento en su tasa de mortalidad infantil, que alcanzó aproximadamente 10,21 defunciones de menores de un año por cada 1.000 nacimientos, lo que supone un aumento del 12,7% respecto a 2023. Las principales causas de muerte en este grupo fueron las afecciones perinatales (50,2%) y las malformaciones congénitas. La mayoría de los fallecimientos se concentró en los primeros 28 días de vida.

Las provincias de Guanacaste, San José, Cartago, Puntarenas y Limón presentaron tasas superiores al promedio nacional. El incremento en Guanacaste fue especialmente notorio. Además, cerca del 10% de los nacimientos fueron prematuros (antes de las 37 semanas de gestación), lo que equivale a unos 5.500 bebés prematuros al año.

Embarazo adolescente

La tasa de embarazo adolescente mostró una tendencia a la baja, con 4.055 nacimientos registrados en 2024, un 11% menos que en el año anterior. Sin embargo, persisten retos importantes, ya que en 2024 hubo más de 1.500 nacimientos de madres menores de 19 años, especialmente en San José y Alajuela. Muchos de estos casos están relacionados con relaciones impropias y con situaciones de violencia sexual.

Mortalidad materna

La mortalidad materna también presentó variaciones significativas, al pasar de 1,5 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos en 2022 a 4,1 en el primer semestre de 2024. Este incremento está directamente relacionado con un control prenatal inadecuado, asociado a desigualdades socioeconómicas. El perjuicio es especialmente grave entre mujeres adolescentes, desempleadas y migrantes.

Infraestructura y recursos humanos en salud

No se ha dado la importancia necesaria a la construcción de nuevos hospitales en Limón y Cartago. Además, la falta de incentivos y otros factores han provocado un éxodo de médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hacia el sector privado. Hasta la fecha, no se han discutido las causas ni se han propuesto soluciones para frenar esta migración de profesionales.

Esquemas de vacunación

Durante este periodo, los esquemas de vacunación no fueron revisados ni actualizados con la incorporación de nuevas vacunas. En particular, no se tomaron medidas para actualizar la vacunación de adultos y personas mayores, a pesar de que, en los últimos tres años, varios países han aprobado vacunas contra el herpes zóster y el virus respiratorio sincitial. En consecuencia, los esquemas de vacunación en 2026 no presentan cambios sustanciales respecto a los de 2022.

Envejecimiento poblacional y aumento de la mortalidad

En 2024, Costa Rica vivió un acelerado envejecimiento poblacional, con 576.016 personas de 65 años o más, lo que representa el 11,15% de la población total. Aunque la esperanza de vida al nacer es de 81 años, las zonas de Garabito y Limón muestran tasas de mortalidad superiores al promedio nacional (7,7 por mil), impulsadas principalmente por enfermedades crónicas y el envejecimiento acelerado del grupo de 85 años o más.

Listas de espera

Las listas de espera en el sistema de salud se han mantenido e incluso incrementado, y podrían aumentar aún más debido al éxodo de médicos hacia el sector privado. La simple creación de más Ebais (equipos básicos de atención integral en salud) no alcanza para solucionar este problema, ya que estos centros cuentan con capacidades diagnósticas y terapéuticas limitadas. Por ello, es necesario idear un plan específico para abordar este desafío en la CCSS.

Falta de propuestas

Es fundamental que el Ministerio de Salud, en su rol de órgano rector, tome la iniciativa en la elaboración de medidas efectivas para resolver los problemas estructurales del sector salud. Hasta el momento, la administración actual se ha mostrado ineficiente en esta tarea.

Adriano Arguedas Mohs es médico pediatra infectólogo.