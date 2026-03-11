Foros

El diagnóstico poco optimista de nuestro sector salud tras este gobierno

El sistema de salud enfrenta diversos retos simultáneos: aumento de la mortalidad infantil y materna, envejecimiento poblacional, migración de médicos al sector privado y el persistente problema de las listas de espera

Por Adriano Arguedas Mohs
Terreno para el nuevo hospital de Cartago
El nuevo Hospital Max Peralta, en Cartago, no pasó de ser un anhelo para los cartagineses. Este es el terreno donde se planeaba construirlo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







