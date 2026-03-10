Foros

El día que vi a El Santo… y no pude pedirle un autógrafo

A tal grado llegaba la admiración, que en los cines, cuando se enfrentaba con otros luchadores, el auditorio empezaba a gritar ‘¡Santo, Santo!’, como si ese coro de voces le ayudara a ganar

Por Fernando Gutiérrez
"El Santo, el enmascarado de plata", adalid de la lucha libre mexicana, un referente de la justicia en los años 50 y 60
El transcurrir de los años me hizo enterarme de que El Santo se llamaba Rodolfo Guzmán y que sí fue campeón mundial welter. (Cortesía: Fernando Gutiérrez/Cortesía: Fernando Gutiérrez)







El Santoel Enmascarado de Platalucha libreFernando Gutiérrez

