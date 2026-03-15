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El día que entendí que cuidar orquídeas es aprender a detenerse

Sentí que ese pódcast iba dirigido a mí. Como si el algoritmo y mi computadora me estuvieran observando. Pensé en mis orquídeas y en mi limitada capacidad para dedicarles atención

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Por Emma Tristán
Orquídeas, cuidado de orquídeas, patio trasero de casa con banca
Ahí estaban los primeros ramos, con flores firmes que colgaban de un tallo que días antes no estaba ahí. Ahora tengo enfrente la mejor banca para sentarme, detenerme y simplemente observar. (Isabel Hunt/Isabel Hunt)







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