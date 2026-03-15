El día que entendí que cuidar orquídeas es aprender a detenerse

Ahí estaban los primeros ramos, con flores firmes que colgaban de un tallo que días antes no estaba ahí. Ahora tengo enfrente la mejor banca para sentarme, detenerme y simplemente observar.

Mi papá tuvo un invernadero de orquídeas durante muchos años. No era muy grande, pero para mí tenía la densidad de un mundo propio. Recuerdo la luz filtrada, la humedad del aire, los tallos con flores que él acomodaba con cuidado. Aprendí desde niña que las orquídeas no prosperan en el abandono: requieren atención, constancia y paciencia.

Lo que nunca aprendí fue cómo cuidarlas.

No supe cuánto regar, cuándo podar o qué hacer con un tallo después de la floración. Admiraba las orquídeas, pero no intervenía. El invernadero era un territorio que me fascinaba y que, a la vez, sentía ajeno, como si exigiera una forma de atención que no era la mía.

Tal vez por eso, cuando hace unos meses vinimos a ver la casa que terminaríamos comprando, lo que me llamó más la atención no fue la cocina ni la luz de la sala, sino las orquídeas. La dueña tenía varias, sin flores, distribuidas en las ramas de un güitite del jardín trasero. Por un instante me descubrí negociando en silencio con el universo para que tuviera una muy buena razón para no llevárselas, hasta que nos dijo que las dejaría para nosotros.

Me dio una enorme alegría.

Antes de irnos, me advirtió:

–Cuidado se te ocurre regarlas, o no te van a florecer.

Me pareció extraño, pero asentí.

Nos mudamos a mediados de enero. Entre cajas abiertas y decisiones domésticas, las orquídeas seguían ahí. Sin flores. Tenían hojas firmes y raíces gruesas suspendidas desde el tronco del güitite. El aire estaba tan seco que me picaban las manos por buscar la manguera. ¿Y si este año sí necesitan agua? Pero recordé la advertencia y seguí esperando.

Entonces, a finales de enero, el jardín cambió.

Salí temprano una mañana. El aire todavía estaba fresco. El zacate, sin cortar, me rozaba los tobillos. Ahí estaban los primeros ramos, con flores firmes, como de cera, que colgaban de un tallo que días antes no estaba ahí. Unas semanas después, salieron otros, de un violeta profundo que parecía absorber la luz de la mañana.

Les tomé fotos y se las mandé a mi papá.

Fue él quien les puso nombre:

–Esas son vandas. Y esas otras, guarias moradas.

Ahí supe que las primeras crecían hacia arriba desde un solo tallo, con raíces que no dependen de la tierra. Y que las otras eran Guarianthe skinneri, nuestra flor nacional, con pseudobulbos que almacenan energía antes de desplegar varias flores que no abren todas a la vez.

Me quedé mirándolas, deslumbrada.

Decidimos instalar un par de bancas para disfrutar del jardín y apreciar las orquídeas. El espectáculo cambiaba a diario, con más color y ramos abiertos. Detrás de nosotros, un helecho arbustivo nos regalaba una sombra generosa.

Una tarde, debajo de esa sombra, abrí mi computadora y comencé a trabajar. Entre la revisión de informes y algunas llamadas, me puse a investigar sobre la floración de las orquídeas, aplicando el típico multitasking al que estoy habituada.

Descubrí que en verano muchas florecen tras semanas de menor humedad. No necesitan exceso. Acumulan energía cuando el agua escasea y, justo cuando uno pensaría que algo se debilita, se abren. Empezaba a entender cómo cuidarlas cuando entró un correo del trabajo y abandoné mi investigación.

Unos días después, sentada de nuevo en la banca, escuchaba un episodio del pódcast Philosophy is Sexy, titulado Reubicar el amor en el centro. En el episodio, se afirmaba que hemos colocado la productividad, las metas y el desempeño en el centro, dejando el amor en la periferia. El amor queda para después. Para cuando haya tiempo.

El pódcast mencionaba también una idea poderosa de Simone Weil: la forma más alta del amor es la atención verdadera. No la atención dispersa que repartimos entre pantallas y pendientes, sino esa disponibilidad total hacia lo que tenemos enfrente: quedarnos, escuchar de verdad, estar sin exigir resultados. Decía que la atención es la forma más rara y más pura de la generosidad.

Entonces sentí que ese pódcast iba dirigido a mí. Como si el algoritmo y mi computadora me estuvieran observando. Pensé en mis orquídeas y en mi limitada capacidad para dedicarles atención. Me pregunté cuándo sería realmente capaz de aprender a cuidarlas. Cuándo dejaría de echarle la culpa al mundo acelerado, teniendo enfrente la mejor banca para sentarme, detenerme y simplemente observar. Y apagar, aunque sea por un rato, todo lo demás.

emma.tristan@icloud.com

Emma Tristán es geóloga y consultora ambiental.