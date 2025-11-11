Foros

El deseo de servidumbre

¿Late dentro de nosotros un ansia inconsciente de control, orden y certezas? Responder esa pregunta podría explicar, en parte, el auge de los discursos populistas autoritarios

EscucharEscuchar
Por Rafael Mora Goñi
Ilustración de figuras de hombres de negocios de cuerda
Elias Canetti, en su teoría de masas, observó que el ser humano siente placer al perderse en la multitud: allí desaparece la culpa, el juicio, la exigencia de ser uno mismo. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
libertadpolítica

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.