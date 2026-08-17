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El decreto de secreto de Estado de Laura Fernández enfrenta tres límites constitucionales

El Poder Ejecutivo no puede, por decreto, hacer lo que solo compete a la Asamblea Legislativa

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Por Francisco Javier Dall’Anese
25/05/2026, San José, Ministerio de Seguridad, reunión de la presidenta Laura Fernández con el ministro de seguridad Gerald Campos, el ministro de justicia Gabriel Aguilar y directores de policía de todo el país.
La presidenta Laura Fernández y el ministro de Seguridad, Gerald Campos (lentes oscuros), en foto del 25 de mayo pasado. Con ellos, directores de Policía de todo el país. (Jose Cordero/José Cordero)







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