El deber cívico imperativo de las candidaturas por debajo del margen de error

En mi opinión, el deber de estas candidaturas es poner el interés de la República por encima de intereses electorales. Esto es, dar un paso a un lado y llamar con claridad a votar en ambas papeletas por alguna de las alternativas opositoras al oficialismo que sí están por encima del margen de error

Por Alejandro Guevara Arroyo
Seguidores de varios partidos políticos calientan el ambiente en las afueras de Repretel con motivo del debate presidencial de este martes 27 de enero, 2026.
Seguidores de distintos partidos políticos en las afueras de Repretel con motivo del debate presidencial, el martes 27 de enero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







