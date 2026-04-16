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El coctel perfecto para la inflación: clima, guerra y energía en choque simultáneo

La combinación del fenómeno El Niño y los conflictos geopolíticos está alterando rendimientos agrícolas, encareciendo insumos y disparando los costos logísticos a nivel global

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Por Andrés I. Pozuelo Arce
Guerra en Irán
La guerra en Ucrania y Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz han elevado los precios de productos vitales como el petróleo y los fertilizantes. (KAWNAT HAJU/AFP)







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