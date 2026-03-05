Foros

El claroscuro objeto del deseo

La explotación del deseo es uno de los grandes logros perversos del capitalismo contemporáneo

EscucharEscuchar
Por Carolina Gölcher
Consumismo, compras compulsivas, mujer con muchas bolsas de compras, shopping
El mercado anticipa, o dicho mejor, impone los objetos de deseo bajo la ilusión de la libre elección. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
deseoamorcapitalismoexprienciasCarolina Gölcher

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.