Foros

El centro de San José lo tiene todo; solo necesita que le devolvamos la vida

Cada edificio del casco central que permanece vacío representa una oportunidad de crear empleos, atraer inversión, reducir las congestiones de tránsito y disminuir la huella ambiental

EscucharEscuchar
Por Ignacio Gómez
San josé Centro
Vista aérea de la avenida segunda, en San José, con la iglesia de la Merced a la derecha. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
centro de San Josérepoblar San JoséIgnacio Gómez

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.