El cedro de Escazú que pide auxilio ante el avance del cemento

Algún vecino pasó y supo interpretar la queja del árbol; de prisa, hizo un rótulo y lo pegó con “chinches” en su tronco.

Siempre me he preguntado qué pasaría si, con ayuda de la aclamada inteligencia artificial u otra formidable herramienta novedosa, se lograra entender el lenguaje de los animales: ¿qué nos dirían? O mejor, ¿qué nos reclamarían en medio de aterradores lamentos y con qué horribles cargos? Tanto por ellos como por los miles y miles de especies que el paso del género humano ha hecho desaparecer de la faz del planeta.

Como si la Tierra fuera exclusiva propiedad de estos recién llegados en el proceso evolutivo, seres considerados por sí mismos superiores y, como tales, convencidos de que no deben sentirse parte de cadena alguna animal o vegetal, en la cual podría estar la clave de toda la vida en este planeta.

Lo anterior viene a cuento por un suceso ocurrido recientemente en mi vecindario, en el cantón de Escazú, sobre la carretera 310, que une la radial Belén-Santa Ana con Escazú.

En esta sección de la 310, ese fenómeno urbanístico tan descontrolado llamado gentrificación ha hecho de las suyas sin freno alguno: donde antes hubo potreros verdísimos, cafetales riquísimos, vaquitas humildes, caballos trotones, gallinas ponedoras y gallitos madrugadores, árboles frutales, casitas humildes y hasta alguna que otra quinta al estilo de antes, hay ahora condominios requetepoblados.

Cada apartamento con dos o tres vehículos, además de centros educativos privados que hacen de la calle su grande y gratuito parqueo, así como de vehículos motorizados de todo tipo compitiendo dentro de la estrecha carretera, en medio del estruendo de motores y pitoretas desde buena hora de la mañana.

Y la carretera, que en un ayer no tan lejano estaba adornada con tantos árboles de sombra, así como de frutales (sobre todo, jocotes), ahora es, toda ella y sus alrededores, cemento, cemento, cemento…

Ahora viene lo bueno: en un lote donde antes hubo tres casas, se prepara el terreno para construir una enorme bomba de gasolina. Sí, en un país que se jacta de ser “carbono cero” y en vías de renunciar a los hidrocarburos en favor de las “energías verdes”, estamos a punto de mostrar nuestra mentirosa fachada de líderes en ambientalismo.

Algún vecino parece haber acogido la queja de un precioso cedro a punto de caer bajo el ataque de la motosierra de algún emprendedor de los muchos que hay en guerra con lo verde natural.

La foto que ilustra este texto muestra lo absurdo de destruir un árbol que ni siquiera está dentro de la propiedad mencionada. Sabido es el valor de la madera del cedro, así que ¿quién se beneficiará de este arboricidio tan innecesario? ¿La municipalidad? ¿El MOPT?

¿No sería mejor dejar el árbol ahí, sin tocarlo, pero construyendo a su alrededor una protección adecuada?

¿Y qué tal si la gasolinera aceptara llamarse “El cedro” en honor a esta maravilla natural que nos da tanto a cambio de nada? Sombra, frescura, refugio para aves y ardillas. ¿Algo más?

Pregunta obligada: ¿a quién pertenecen tantos árboles plantados a lo largo de calles y carreteras? ¿O solo se plantan por cumplir, sin cuidar luego de su mantenimiento: podas, sobre todo cuando sus ramas o raíces interfieren con el manejo de aceras, calles, habitabilidad, etcétera? ¿Quién debe autorizar su tala y basándose en cuáles razones y derechos?

El vecino que supo interpretar la queja del árbol hizo un rótulo y lo pegó con “chinches” en su tronco. Este es el texto: “¡Auxilio, auxilio! El MOPT me ha marcado y me derribará próximamente para alojar una gasolinera que contaminará por años la atmósfera. Yo, un cedro, proveo oxígeno, sombra y abrigo a humanos y aves. Por aquí, hay cada vez menos verde y mucho más cemento. ¿De veras este país se cree ambientalista?”.

tikoguau@gmail.com

Hugo Mora Poltronieri es profesor jubilado de la UCR y ensayista en temas sociales.