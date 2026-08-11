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El cedro de Escazú que pide auxilio ante el avance del cemento

En mi vecindario, en el cantón de Escazú, sobre la carretera 310, en un lote donde antes hubo tres casas, se prepara el terreno para construir una enorme bomba de gasolina. Y un precioso cedro parece estar a punto de caer bajo el ataque de la motosierra

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Por Hugo Mora Poltronieri
Rótulo de árbol de cedro en Escazú, que se queja porque será talado ¡Auxilio, auxilio! El MOPT me ha marcado y me derribará próximamente para alojar una gasolinera que contaminará por años la atmósfera y el Jera. Yo, un CEDRO, proveo a humanos y aves de oxígeno, sombra y abrigo... ¡y hasta de buena madera muy cara! Por aquí hay cada vez menos verde y más, mucho más cemento y contaminación. Sí, al menos, el MOPT y el gobierno sembraran más árboles para compensar mi martirio... ¿De veras este país se cree ambientalista?
Algún vecino pasó y supo interpretar la queja del árbol; de prisa, hizo un rótulo y lo pegó con “chinches” en su tronco. (Hugo Mora P./Foto cortesía)







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