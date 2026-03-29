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El carro que chocó contra el salmo 23

Cuanto más aceleraba mi abuelo el vehículo, más pisaba mi abuela el freno bíblico

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Por José David Guevara Muñoz
Fotocomposición de familia de Orlando Muñoz Meneses, su esposa Inés, y la hija de ambos, Elizabeth, con el carro que tuvieron
Fotoilustración de los abuelos Inés y Orlando, y su hija mayor, Elizabeth, unos años antes de la historia del carro y el salmo 23. (Cortesía: José David Guevara Muñoz/Cortesía: José David Guevara Muñoz)







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Letra LibreJosé David Guevara Muñozsalmo 23
José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

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