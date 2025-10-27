Foros

El cáncer gástrico y la ‘vacuna social’ del agua potable

En el periodo de estudio, al menos el 90% de los 10 cantones con menos cáncer gástrico tenían acceso a agua potable, mientras que en el 80% de los cantones con mayor incidencia de esta enfermedad no se contaba con dicho servicio

EscucharEscuchar
Por Darner Adrián Mora Alvarado
El Laboratorio Nacional de Aguas, del AyA, cumple un papel vital en vigilar la calidad del agua que reciben los usuarios en Costa Rica. En esta foto de archivo, Andrei Badilla realiza pruebas a muestras de agua.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
aguaagua potableAyADarner Moracalidad del aguacáncer gástrico

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.