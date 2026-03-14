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El caleidoscopio de vertebrados fósiles de Costa Rica: una historia en construcción

Ambos ejemplares presentan edades muy recientes en términos geológicos. Murieron siendo adultos en un ambiente pantanoso, rico en vegetación de la cual se alimentaban. El clima, no obstante, era más frío y menos húmedo

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Por Guillermo Alvarado Induni
Proceso de elaboración del dibujo de planta de una sección de los fósiles hallados en Cartago.
Proceso de elaboración del dibujo de planta de una sección de los fósiles hallados en Cartago. (Museo Nacional de Costa Rica/Cortesía)







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