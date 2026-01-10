Foros

El bosque de los Susurrantes

Los animales descubrieron que gritar desordena, pero susurrar construye; que las voces suaves pueden mover más que los rugidos, y que escuchar vale más que imponer

Por José Chacón
Ardillas, nueces, árbol con ardillas, bosque
Duri, la ardilla, revisaba los nidos, pero se distraía contando nueces. (Shutterstock/Ilustración)







