El betún es la vida del zapato

Me nace proponer que algún artista levante en el parque Central una escultura en honor de los limpiabotas. Para que no se desvanezcan en los laberintos de la memoria colectiva, como sucede con tantos valores perdidos en esta amada tierra

Por Roberto García Herrera
limpiabotas, lustradores de zapatos, betún
Sentado en su cajoncito, el limpiabotas se afanaba en lograr la alquimia de la presentación personal y el "glamour" de cada cliente. (Shutterstock/Foto:)







Roberto García Herrera

Roberto García Herrera

De 1979 a 2016, trabajó en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud. Por 12 años, se desempeñó como conductor del programa televisivo 'Lunes de Cinemateca', coproducción del Centro de Cine y el canal UCR.

