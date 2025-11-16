Foros

El avenidazo que hizo inolvidables tantos diciembres

Entrar con los zapatos en la mano y saber dónde chirriaba la tabla era parte de la estrategia para no ser detectados, aunque bien sabíamos que el saludo al día siguiente sería: ‘¿Y a qué hora vino anoche?’

Por Ana Coralia Fernández
Cine Variedades, avances en su restauración
Las obras de restauración del cine Variedades fueron una de las mejores sensaciones en una ciudad de San José cuyos aromas nos sacan fácilmente de la nostalgia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Ana Coralia Fernández

Fue directora de las revistas 'Tambor', 'Perfil', 'Hablemos de Niños', del suplemento 'Zurquí' y de varios proyectos didácticos. También fue directora de la emisora infantil Colorín. Desde el 2001 se dedica a narrar cuentos y viaja por el país narrando sus historias e impartiendo talleres para padres y docentes.

