El ateo que escribió la mejor obra de Navidad

A Dios lo negamos y lo aprobamos. Lo negamos aprobándolo, como Jonás; lo aprobamos negándolo, como Job. Y en medio de ellos, se dan tantas gamas de grises cuantas personas y experiencias existan

Por Álvaro Darío Moya Araya
Nacimiento, Jesús María y José, pesebre, portal, pasito, Navidad
Barioná ha decidido no doblar sus rodillas y poner su dignidad en el odio. Pero cuando llega al establo, la mirada de José y el Niño lo impactan. (Shutterstock/Imagen)







