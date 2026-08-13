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El árbol que muere con la memoria de Ujarrás

A solo seis años de la celebración del bicentenario de aquel éxodo, este símbolo paraiseño fenece ante la mirada indiferente de la mayoría de los habitantes de Paraíso

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Por Fernando Gutiérrez Coto
El sitio donde los ujarraceños sembraron el árbol hoy casi bicentenario queda a unos cinco o seis kilómetros de las ruinas de Ujarrás.







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