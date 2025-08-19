Foros

El árbol de la castaña, una historia para llamar con vehemencia al consumo responsable

Ser un consumidor responsable no es solo buscar lo más barato. Es preguntar: ¿de dónde vino esto?, ¿cómo se produjo?, ¿a quién estoy ayudando o perjudicando al comprarlo?

Por Aimée Leslie
Alberto, castañero, vive en Madre de Dios, Perú, fruto de la castaña
En Madre de Dios, Perú, vive Alberto, quien creció en una familia dedicada a cultivar árboles de castaña, o nuez amazónica. (Cortesía: Aimée Leslie/Cortesía: Aimée Leslie)







Aimée Leslie

Tiene un doctorado en Transiciones hacia la Sostenibilidad de la Universidad de Lancaster y cuenta con 20 años de experiencia en varias ONG ambientales en países como Argentina, México y Suiza. Actualmente, se desempeña como directora de Conservación de WWF-Perú.

