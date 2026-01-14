Foros

Efesios 6:12 y la advertencia contra el poder absoluto

Nuestra lucha no es contra nuestros compatriotas. Es contra las ínfulas totalitarias y las fuerzas que las sostienen. Contra toda tentación de convertir el poder en un absoluto que devora la convivencia y la libertad

Por Jose Chacón
Autocracia, dictadura, tiranía, autócrata, populismo
La carta bíblica alerta sobre quienes quieren detentar el poder total, omnímodo: los aspirantes a la cosmocracia, al control absoluto. (Shutterstock/Imagen)







