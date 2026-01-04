Foros

Editorial del diario ‘El Nacional’, de Venezuela: El fin de Maduro

Maduro fue, hasta ayer, el beneficiario de un fraude electoral escandaloso cometido el 28 de julio de 2024. El 10 de enero del año pasado había sido juramentado ante la presencia vergonzosa de los otros dos dictadores de la región: Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel

EscucharEscuchar
Por Diario 'El Nacional', de Venezuela
Nicolás Maduro junto a la primera dama Cilia Flores durante la ceremonia de juramentación para su tercer mandato presidencial en Venezuela, en Caracas, el 10 de enero de 2025. Maduro viste la banda presidencial y realiza un gesto simbólico.
Una foto del pasado 10 de enero de 2025: el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, durante la ceremonia de juramentación en Caracas, donde el líder chavista asumió su tercer mandato consecutivo (2025-2031) en medio de cuestionamientos internacionales y denuncias de fraude electoral. (JUAN BARRETO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.