Los modelos de optimización global, como el DICE, se cuestionan cómo las naciones podrían elegir una ruta óptima para la reducción de los gases de efecto invernadero. El RICE, no solo permite calcular la ruta correcta (la ruta cooperativa) sino también compararla con la no cooperativa. Con este modelo se calculan los resultados de tres enfoques que pueden ser tomados por las naciones: el de mercado, en el cual no hay control de emisiones de gases de efecto invernadero; el cooperativo, en el cual las naciones acuerdan reducir las emisiones de CO2 globalmente; y el no cooperativo, en el cual cada nación hace lo que considera que está de acuerdo con sus intereses sin tomar en cuenta a las otras naciones.