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Dos niños desplazados, una dictadura y el recuerdo imborrable de México 86

Entendió que, en un mundo de azares, un golpe de Estado, sin sospecharlo, había gestado la historia del encuentro con quien fuera su mejor amigo de la infancia

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Por Ricardo Millán González
Multitud reunida en 2019 en Argentina, en la Plaza de Mayo, para conmemorar el 43.º aniversario del golpe de Estado y el inicio de la dictadura militar (1976-1983).
Multitud en la Plaza de Mayo en 2019, para conmemorar el 43.º aniversario del golpe de Estado y el inicio de la dictadura militar en Argentina. (Shutterstock/Foto)







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Ricardo Millán González

Ricardo Millán González

Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

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