Foros

Dos himnos y una canción para encender nuestro patriotismo

Los 204 años de vida independiente que alcanza hoy Costa Rica son una buena ocasión para cantar a viva voz estas letras que aprendimos desde la infancia

EscucharEscuchar
Por Marianne Odio Fonseca
Democracia, elecciones Costa Rica
Que los propios costarricenses seamos los brazos y el sostén de nuestra paz. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Patriótica costarricenseHimno NacionalHimno Patriótico al 15 de setiembrepatriotismoamor por la Patria

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.