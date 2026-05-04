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Dónde se decide realmente el futuro político de Costa Rica

Las elecciones municipales no son un evento menor; son el punto más cercano entre el ciudadano y el poder público. Es allí donde se decide la calidad de vida cotidiana

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Por Gustavo Delgado Ramírez
04/02/2024 Liceo Rodrigo Facio , Zapote Este domingo, se celebran las elecciones municipales para elegir 6.212 puestos en 84 cantones. Alcaldes, vicealcaldes, regidores y síndicos, entre otros, llegarán al poder en los comicios municipales. A las 10:30 a.m. ejerció su derecho al voto el candidato del partido Unidos por San José, Diego Miranda.
Elecciones municipales del 4 de febrero de 2024. Junta N.° 86, en el Liceo Rodrigo Facio, en Zapote. (Rafael Pacheco Granados)







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