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Donde otros ven delincuentes, APAC ve personas

Cuando una persona ingresa al programa, deja de ser llamada privada de libertad y pasa a denominarse ‘recuperando’

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Por Luis Meléndez Piña
Privado de libertad mira foto de su familia y escribe en un cuaderno. Se ven los barrotes de la celda
APAC nace de una premisa clara: ninguna persona es irrecuperable. Cada ser humano es más importante que su error. (Generada con inteligencia artificial (IA)/Imagen)







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