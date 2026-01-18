Foros

¿Dónde estás, Tío Conejo?

Los titís le dijeron: Aquí solo importa lo que diga Tío Felino… todos los animales del bosque que no digan ‘¡viva Tío Felino!’ son canallas, ladrones y corruptos

Por Rodolfo González Ulloa
Conejo en el bosque con una zanahoria
"Esto no puede ser. Como que me llamo Tío Conejo, voy a moverme para que la gente salga a votar", dijo. (Shutterstock/Imagen)







Letra LibreRodolfo González UlloaTío Conejoelecciones 2026
Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa es periodista, escritor, historiador, cuentacuentos y docente en la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha escrito obras de teatro, radionovelas, relatos y novelas.

