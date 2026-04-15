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Doña Laura, que su liderazgo sea firme, pero también cortés

El estilo que ha caracterizado al actual presidente, particularmente en el uso de recursos sarcásticos y burlones, ha generado divisiones innecesarias y ha restado altura al debate nacional y a la proyección como país

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Por Carolina Soley Gutiérrez
Laura Fernández con diputados del PLN
La autora dice "valorar profundamente el gesto que tuvo al reunirse con los diputados salientes. Fue un acto que transmitió cercanía, humildad y una clara disposición al diálogo". Aquí, con congresistas del PLN, este 13 de abril. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Carolina Soley GutiérrezLaura FernándezLo cortés no quita lo valiente

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